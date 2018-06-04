Корабли ВМФ России провели стрельбы в Японском море

Короткая ссылка
Эскадренный миноносец «Быстрый» и большой десантный корабль «Николай Вилков» Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели артиллерийские стрельбы в Японском море.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

«В полигоне боевой подготовки в районе острова Желтухина эскадренный миноносец «Быстрый» провёл две артиллерийские стрельбы на подавление невидимых береговых целей, замаскированных или скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищённые огневые точки и боевую технику условного противника», — сообщил Воскресенский.

«Николай Вилков» в рамках учений в другом полигоне провёл серию артиллерийских стрельб по условной воздушной цели. Также команда корабля успешно выполнила стрельбы по «надводному боевому кораблю противника».

Кроме того, артиллерийским огнём была уничтожена плавающая мина. 

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить