Корабли ВМФ России провели стрельбы в Японском море

Эскадренный миноносец «Быстрый» и большой десантный корабль «Николай Вилков» Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели артиллерийские стрельбы в Японском море.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

«В полигоне боевой подготовки в районе острова Желтухина эскадренный миноносец «Быстрый» провёл две артиллерийские стрельбы на подавление невидимых береговых целей, замаскированных или скрытых рельефом местности, уничтожив мишени, имитирующие защищённые огневые точки и боевую технику условного противника», — сообщил Воскресенский.

«Николай Вилков» в рамках учений в другом полигоне провёл серию артиллерийских стрельб по условной воздушной цели. Также команда корабля успешно выполнила стрельбы по «надводному боевому кораблю противника».

Кроме того, артиллерийским огнём была уничтожена плавающая мина.

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