В МЧС сообщили о ликвидации пожара в металлическом строении на юго-востоке Москвы
Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.
«В 07:45 пожар ликвидирован», — указывается в заявлении.
В 07:45 пожар ликвидирован.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 3 июня 2018 г.
До этого сообщалось, что пожар локализован.
В 07:03 пожар локализован. pic.twitter.com/CffcWgEegI— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 3 июня 2018 г.
Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы происходит горение металлического строения площадью 40 × 15 м.
В марте Nation News сообщал, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.