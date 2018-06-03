В МЧС сообщили о ликвидации пожара в металлическом строении на юго-востоке Москвы

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В МЧС заявили, что пожарные ликвидировали пожар в металлическом строении на юго-востоке Москвы.

Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

«В 07:45 пожар ликвидирован», — указывается в заявлении.

До этого сообщалось, что пожар локализован.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы происходит горение металлического строения площадью 40 × 15 м.

В марте Nation News сообщал, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.

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