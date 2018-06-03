В МЧС сообщили о ликвидации пожара в металлическом строении на юго-востоке Москвы

В МЧС заявили, что пожарные ликвидировали пожар в металлическом строении на юго-востоке Москвы.

Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

«В 07:45 пожар ликвидирован», — указывается в заявлении.

В 07:45 пожар ликвидирован. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 3 июня 2018 г.

До этого сообщалось, что пожар локализован.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы происходит горение металлического строения площадью 40 × 15 м.

В марте Nation News сообщал, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.