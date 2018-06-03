В МЧС сообщили о пожаре в металлическом строении на юго-востоке Москвы
«В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40×15 метров», — отмечается в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали, о причинах возгорания не сообщается.
«Принятыми мерами в 07:03 пожар был локализован», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Мытищах произошёл пожар в ангарах со строительными материалами.
Также URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в ЯНАО.