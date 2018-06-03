В МЧС сообщили о пожаре в металлическом строении на юго-востоке Москвы

Пожар произошёл в металлическом строении, расположенном на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«В ходе тушения было установлено, что происходит горение металлического строения по всей площади, в плане 40×15 метров», — отмечается в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали, о причинах возгорания не сообщается.

«Принятыми мерами в 07:03 пожар был локализован», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Мытищах произошёл пожар в ангарах со строительными материалами.

Также URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело после гибели четырёх человек при пожаре в ЯНАО.