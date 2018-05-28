В Якутии произошёл пожар в здании фабрики
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Якутии.
«Да, факт пожара есть, в городе Удачный. Это здание фабрики рудоподготовки. Пока другой информации нет», — указали в ведомстве.
При этом в пресс-службе компании, которой принадлежит объект, пояснили, что произошло задымление на обогатительной фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината.
«Произошло задымление. Пострадавших нет. Причины задымления выясняются», — отметили в компании.
На объект выехали пожарные бригады.
Ранее стало известно, что в ночь на 18 мая в Ивановской области загорелась текстильная фабрика.
В марте Nation News сообщало, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.