В Якутии произошёл пожар в здании фабрики

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В городе Удачный Мирнинского района Якутии произошло возгорание в здании фабрики рудоподготовки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Якутии.

«Да, факт пожара есть, в городе Удачный. Это здание фабрики рудоподготовки. Пока другой информации нет», — указали в ведомстве.

При этом в пресс-службе компании, которой принадлежит объект, пояснили, что произошло задымление на обогатительной фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината.

«Произошло задымление. Пострадавших нет. Причины задымления выясняются», — отметили в компании.

На объект выехали пожарные бригады.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 мая в Ивановской области загорелась текстильная фабрика.

В марте Nation News сообщало, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.

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