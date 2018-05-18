В МЧС сообщили о пожаре на фабрике в Ивановской области

Пожар произошёл в ночь на 18 мая на текстильной фабрике в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 02:55 очаг пожара был локализован. В 03:56 горение ликвидировано. В результате пожара огнём повреждено здание на площади 600 кв. м», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента никто не пострадал.

В феврале сообщалось, что в результате пожара на швейной фабрике в Иванове погиб один человек, ещё двое пострадали.