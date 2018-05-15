Спасатели предупредили о риске возникновения лесных пожаров в Ленинградской области
Спасатели предупредили о риске возникновения лесных пожаров в Ленинградской области, передаёт Nation News.
- РИА Новости
В настоящее время в регионе установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха достигает +29 °C.
Особую бдительность рекомендуется соблюдать тем, кто проживает у лесополос в Приозёрском, Всеволожском, Тихвинском и других районах.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.
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