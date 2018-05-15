Спасатели предупредили о риске возникновения лесных пожаров в Ленинградской области, передаёт Nation News.

В настоящее время в регионе установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха достигает +29 °C.

Особую бдительность рекомендуется соблюдать тем, кто проживает у лесополос в Приозёрском, Всеволожском, Тихвинском и других районах.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.