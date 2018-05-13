В Кировской области сгорело здание школы
Это произошло в посёлке Плотбище.
Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, двухэтажное строение было возведено в 1935 году. В момент пожара в школе никого не было.
Для выяснения причин случившегося и организации учебного процесса на место инцидента выехали представители областного Министерства образования.
В школе учатся 22 ребёнка с первого по девятый класс, работают 14 сотрудников, в том числе шесть педагогов. Образовательный процесс планируется проводить в пустующем здании, которое принадлежит администрации Плотбищенского сельского поселения.
Дети продолжат обучение в новом помещении в понедельник, 14 мая. Учебный год завершат согласно плану.
В марте Nation News сообщало, что в Петрозаводске произошёл пожар в многоэтажном доме.