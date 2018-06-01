Иркутский омбудсмен рассказала подробности о состоянии пострадавших при возгорании в ТЦ детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Светлана Семёнова в беседе с НСН рассказала подробности о состоянии детей, пострадавших при возгорании в торговом центре «КомсоМОЛЛ».

«Пожара не было. Проводились опыты в детской экспериментальной комнате. При проведении опыта был разрыв колбы, первый ряд ребятишек, которые за этим наблюдали, получили небольшой процент ожогов», — заявила она.

Омбудсмен уточнила, что дети госпитализированы, в настоящее время им оказывают помощь.

По данным Семёновой, детей в тяжёлом состоянии нет — есть пострадавшие, у которых от 20% ожогов.

«Это ожог паровоздушной смесью», — добавила она.

Ранее в Министерстве здравоохранения Иркутской области заявили, что пострадавшие при возгорании в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» дети получили термические ожоги первой и второй степеней.

Также сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту возгорания в иркутском ТЦ.