Иркутский омбудсмен рассказала подробности о состоянии пострадавших при возгорании в ТЦ детей
«Пожара не было. Проводились опыты в детской экспериментальной комнате. При проведении опыта был разрыв колбы, первый ряд ребятишек, которые за этим наблюдали, получили небольшой процент ожогов», — заявила она.
Омбудсмен уточнила, что дети госпитализированы, в настоящее время им оказывают помощь.
По данным Семёновой, детей в тяжёлом состоянии нет — есть пострадавшие, у которых от 20% ожогов.
«Это ожог паровоздушной смесью», — добавила она.
Ранее в Министерстве здравоохранения Иркутской области заявили, что пострадавшие при возгорании в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» дети получили термические ожоги первой и второй степеней.
Также сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту возгорания в иркутском ТЦ.