Врио губернатора Алтайского края представлен краевому правительству

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил аппарату правительства Алтайского края, депутатам и главам муниципалитетов Виктора Томенко в качестве врио губернатора.

Об этом сообщает Интерфакс.

По словам Меняйло, Томенко «опытный человек, грамотный специалист, показал себя достаточно компетентным управленцем, способным принимать взвешенные решения».

30 мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Указ был опубликован на сайте Кремля.

Ранее эту должность занимал Александр Карлин, который подал в отставку.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов прокомментировал в разговоре с RT решение губернатора Алтайского края Александра Карлина уйти в отставку.