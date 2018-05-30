Путин назначил Томенко врио губернатора Алтайского края
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- РИА Новости
Указ опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Томенко Виктора Петровича временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Алтайского края», — говорится в указе.
Этим же указом российский лидер принял отставку Александра Карлина, ранее занимавшего этот пост.
Ранее российский лидер назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности главы Амурской области.
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов прокомментировал в разговоре с RT решение губернатора Алтайского края Александра Карлина уйти в отставку.