Путин назначил Томенко врио губернатора Алтайского края

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Томенко Виктора Петровича временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Алтайского края», — говорится в указе.

Этим же указом российский лидер принял отставку Александра Карлина, ранее занимавшего этот пост.

Ранее российский лидер назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности главы Амурской области.

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов прокомментировал в разговоре с RT решение губернатора Алтайского края Александра Карлина уйти в отставку.