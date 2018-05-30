Путин назначил врио главы Амурской области
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Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.
«В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Амурской области Козлова А.А... назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области», — говорится в сообщении.
Орлов занимал должность министра экономического развития Амурской области.
Ранее также стало известно, что губернатор Алтайского края подал в отставку.
29 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова.