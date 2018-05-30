Эксперт прокомментировал отставку губернатора Алтайского края

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов прокомментировал в разговоре с RT решение губернатора Алтайского края Александра Карлина уйти в отставку.

«Отставка Карлина была ожидаемой, он находился в шорт-листе на замену. Прогнозы подтвердились. Карлин — человек в возрасте (Карлину 66 лет. — RT)», — пояснил Орлов.

По его словам, вопрос был только в том, когда это произойдёт.

«Региону предстоят кадровые изменения... В Алтайском крае сложилась плановая система управления, я думаю, что задача нового губернатора заключается в том, чтобы разрушить эти системы взаимоотношений и выстроить конкурентную политическую среду», — сказал Орлов.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил об уходе в отставку со своего поста.