Эксперт прокомментировал отставку губернатора Алтайского края

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Анастасия Румянцева
Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов прокомментировал в разговоре с RT решение губернатора Алтайского края Александра Карлина уйти в отставку.
Эксперт прокомментировал отставку губернатора Алтайского края
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Отставка Карлина была ожидаемой, он находился в шорт-листе на замену. Прогнозы подтвердились. Карлин — человек в возрасте (Карлину 66 лет. — RT)», — пояснил Орлов.

По его словам, вопрос был только в том, когда это произойдёт.

«Региону предстоят кадровые изменения... В Алтайском крае сложилась плановая система управления, я думаю, что задача нового губернатора заключается в том, чтобы разрушить эти системы взаимоотношений и выстроить конкурентную политическую среду», — сказал Орлов.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин объявил об уходе в отставку со своего поста.

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