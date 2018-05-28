Губернатор Магаданской области ушёл в отставку
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печёного. Об этом сообщается на сайте Кремля.
- © Евгений Биятов
- РИА Новости
«Принять отставку губернатора Магаданской области Печёного В.П. по собственному желанию», — говорится в указе главы государства.
Также отмечается, что временно исполняющим обязанности губернатора назначен Сергей Носов.
Ранее стало известно, что глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов уходит в отставку.
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