Мэр Екатеринбурга заявил об уходе в отставку

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы заявил об уходе в отставку.

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — написал Ройзман в своём Twitter.

На заседании думы рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов.

Ройзман занимал должность мэра с 2013 года.