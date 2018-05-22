Мэр Екатеринбурга заявил об уходе в отставку

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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы заявил об уходе в отставку.

«Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — написал Ройзман в своём Twitter.

На заседании думы рассматривались поправки в устав города Екатеринбурга об отмене прямых выборов.

Ройзман занимал должность мэра с 2013 года.

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