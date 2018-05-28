Глава Якутии объявил об отставке

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Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов уходит в отставку.
Глава Якутии объявил об отставке
  • Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию», — написал Борисов в Instagram.

Он также поблагодарил народ Якутии, президента России Владимира Путина и органы власти республики за доверие, поддержку и сотрудничество. 

Ранее сообщалось, что Евгений Ройзман, занимавший должность мэра Екатеринбурга с 2013 года, заявил об уходе в отставку. 

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