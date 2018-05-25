Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана

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Депутаты городской думы Екатеринбурга по итогам голосования приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра.
Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана
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Как передаёт РИА Новости, из 33 депутатов 25 проголосовали за, шесть выступили против.

Отмечается, что сам Ройзман на заседание не пришёл.

22 мая Ройзман, занимавший должность мэра Екатеринбурга с 2013 года, заявил об уходе в отставку. Исполнять обязанности главы города будет зампредседателя гордумы Виктор Тестов.

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