Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана

Депутаты городской думы Екатеринбурга по итогам голосования приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра.

Как передаёт РИА Новости, из 33 депутатов 25 проголосовали за, шесть выступили против.

Отмечается, что сам Ройзман на заседание не пришёл.

22 мая Ройзман, занимавший должность мэра Екатеринбурга с 2013 года, заявил об уходе в отставку. Исполнять обязанности главы города будет зампредседателя гордумы Виктор Тестов.