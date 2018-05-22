Зампред гордумы Екатеринбурга станет и. о. мэра после отставки Ройзмана

Заместитель председателя городской думы Екатеринбурга Виктор Тестов после отставки Евгения Ройзмана с поста мэра станет исполняющим обязанности главы города.

«Сейчас Ройзман находится в процессе написания заявления. После полномочия главы Екатеринбурга — председателя Екатеринбургской городской думы — перейдут Виктору Тестову», — приводит ТАСС слова главы городского избиркома Ильи Захарова.

Он отметил, что в сентябре состоятся выборы депутатов гордумы, выбирать мэра уже не будут.

Гордума Екатеринбурга рассмотрит отставку Ройзмана 25 мая.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы заявил об уходе в отставку.

Ройзман занимал должность мэра с 2013 года.