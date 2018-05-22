Гордума Екатеринбурга рассмотрит отставку Ройзмана 25 мая
Городская дума Екатеринбурга 25 мая рассмотрит вопрос отставки Евгения Ройзмана с поста мэра и председателя гордумы.
«25 мая депутаты гордумы рассмотрят отставку Ройзмана», — приводит ТАСС слова главы горизбиркома Ильи Захарова.
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы заявил об уходе в отставку.
Ройзман занимал должность мэра с 2013 года.
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