Гордума Екатеринбурга рассмотрит отставку Ройзмана 25 мая

Городская дума Екатеринбурга 25 мая рассмотрит вопрос отставки Евгения Ройзмана с поста мэра и председателя гордумы.

«25 мая депутаты гордумы рассмотрят отставку Ройзмана», — приводит ТАСС слова главы горизбиркома Ильи Захарова.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на заседании городской думы заявил об уходе в отставку.

Ройзман занимал должность мэра с 2013 года.