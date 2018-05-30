Эксперт прокомментировал назначение Томенко врио губернатора Алтайского края

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Анастасия Румянцева
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко прокомментировал в разговоре с RT назначение временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Эксперт прокомментировал назначение Томенко врио губернатора Алтайского края
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«Виктора Томенко знаю лично, достаточно давно. Он был очень сильным менеджером, ещё когда работал в «Норильском никеле». Долго работал в правительстве Красноярского края. Один из сильных управленцев, человек адекватный, не коррумпированный, понимающий, как работают и бизнес, и государственное управление. Кроме того, он прошёл курс по подготовке к будущей губернаторской должности, повысил свою квалификацию», — отметил Минченко.

При этом, как отметил эксперт, на новой должности перед Томенко будет стоять много задач по развитию региона.

«Алтайский край — не самый богатый регион России, но, с другой стороны, есть и лес, и серьёзный сельскохозяйственный потенциал. Даже при Александре Карлине (бывший губернатор Алтайского края в 2005—2018 годах. — RT) реализовались интересные проекты, в частности, проект использования при подсчёте тарифов на электроэнергию альтернативной котельной в Рубцовске, который помог решить проблемы с катастрофическим состоянием отопления. В регионе есть чем заниматься, но в первую очередь это сельское хозяйство», — заключил Минченко.

Ранее президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Этим же указом российский лидер принял отставку Александра Карлина, ранее занимавшего этот пост.

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