В Минэнерго сообщили о восстановлении электроснабжения в Нижегородской области

Министерство энергетики России заявило, что в Нижегородской области восстановлено нарушенное из-за урагана электроснабжение.

Об этом сообщается в справке-докладе ситуационно-аналитического центра ведомства.

«31 мая в 15:53 аварийно-восстановительные работы завершены», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области около 170 тыс. человек остались без электричества из-за обрушившегося на регион урагана.

Подробнее об обрушившемся на Центральную Россию и Поволжье мощном урагане — в материале RT.