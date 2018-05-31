В Минэнерго сообщили о восстановлении электроснабжения в Нижегородской области

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Министерство энергетики России заявило, что в Нижегородской области восстановлено нарушенное из-за урагана электроснабжение.
В Минэнерго сообщили о восстановлении электроснабжения в Нижегородской области
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Об этом сообщается в справке-докладе ситуационно-аналитического центра ведомства.

«31 мая в 15:53 аварийно-восстановительные работы завершены», — указывается в сообщении.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области около 170 тыс. человек остались без электричества из-за обрушившегося на регион урагана.

Подробнее об обрушившемся на Центральную Россию и Поволжье мощном урагане — в материале RT.

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