В Минэнерго сообщили о восстановлении электроснабжения в Нижегородской области
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Об этом сообщается в справке-докладе ситуационно-аналитического центра ведомства.
«31 мая в 15:53 аварийно-восстановительные работы завершены», — указывается в сообщении.
Ранее стало известно, что в Нижегородской области около 170 тыс. человек остались без электричества из-за обрушившегося на регион урагана.
Подробнее об обрушившемся на Центральную Россию и Поволжье мощном урагане — в материале RT.