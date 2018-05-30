Около 170 тысяч человек в Нижегородской области остались без электричества

В Нижегородской области около 170 тыс. человек остались без электричества из-за обрушившегося на регион урагана.

Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«По предварительной информации, по состоянию на 19:00 без электроэнергии находились до 170 тыс. человек. Всем ресурсоснабжающим и энергосетевым организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки», — заявил врио губернатора Глеб Никитин.

Отмечается, что в настоящий момент десятки бригад заняты в ликвидации последствий удара стихии.

В администрации уточнили, что, по данным ГУ МЧС, грозовой фронт уходит из региона, однако в ночь на четверг возможны порывы северо-западного ветра до 25 м/с.

В марте URA.RU сообщало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.