Около 170 тысяч человек в Нижегородской области остались без электричества

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В Нижегородской области около 170 тыс. человек остались без электричества из-за обрушившегося на регион урагана.
Около 170 тысяч человек в Нижегородской области остались без электричества
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Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«По предварительной информации, по состоянию на 19:00 без электроэнергии находились до 170 тыс. человек. Всем ресурсоснабжающим и энергосетевым организациям дано поручение обеспечить восстановление электроснабжения в кратчайшие сроки», — заявил врио губернатора Глеб Никитин.

Отмечается, что в настоящий момент десятки бригад заняты в ликвидации последствий удара стихии.

В администрации уточнили, что, по данным ГУ МЧС, грозовой фронт уходит из региона, однако в ночь на четверг возможны порывы северо-западного ветра до 25 м/с.

В марте URA.RU сообщало, что в Курганской области без света остались 17 тыс. человек.

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