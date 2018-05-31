Российские корабли покинули порт Саттахип в Таиланде

Российские корабли Тихоокеанского флота России покинули порт Саттахип в Таиланде, заявил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

«Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил заход в порт Саттахип, куда прибыл с неофициальным визитом 27 мая», — цитирует Воскресенского РИА Новости.

Он добавил, что на борту корабля «Адмирал Виноградов» прошла церемония встречи чрезвычайного и полномочного посла России в Таиланде Кирилла Барского.

Ранее российские фрегаты провели учения с палубной авиацией в Средиземном море.