Российские корабли покинули порт Саттахип в Таиланде
«Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и среднего морского танкера «Печенга» завершил заход в порт Саттахип, куда прибыл с неофициальным визитом 27 мая», — цитирует Воскресенского РИА Новости.
Он добавил, что на борту корабля «Адмирал Виноградов» прошла церемония встречи чрезвычайного и полномочного посла России в Таиланде Кирилла Барского.
Ранее российские фрегаты провели учения с палубной авиацией в Средиземном море.