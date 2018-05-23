В Приморье авиация уничтожила крылатые ракеты условного противника

В Приморском крае экипажи самолётов Су-30СМ, Су-35С и Су-34 уничтожили крылатые ракеты условного противника. Об этом заявил начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) Александр Гордеев.

«На специализированном авиационном полигоне Восточного военного округа, дислоцированном в Приморском крае, экипажи оперативно-тактической авиации на самолётах Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиках Су-34 уничтожили крылатые ракеты условного противника», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ходе лётно-тактических заданий были использованы управляемые авиационные ракеты с тепловой головкой наведения класса «воздух — воздух».

Также Гордеев сообщил, что экипажи смешанного авиационного соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае, поразили специальные мишени, которые имитируют крылатые ракеты.

Ранее стало известно, что лётчики авиации Тихоокеанского флота выполнили поиск подлодок условного противника в Приморье.