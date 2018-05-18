Минобороны: Россия усиливает защиту Арктики сверхзвуковыми ракетоносцами

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Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160. Об этом заявил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

«В этом году планируем перелететь в Анадырь ещё самолётами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении», — отметил он в интервью газете «Красная звезда».

Кобылаш добавил, что в прошлом году Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.

Ранее сообщалось, что российские ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановые полёты над нейтральными водами Арктики. 

В конце марта министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о первых со времён СССР полётах противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту. 

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