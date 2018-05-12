Самолёты Ту-95МС и Ту-142 выполнили полёты на нейтральными водами Арктики

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Российские ракетоносцы Ту-95МС и противолодочные самолёты Ту-142 выполнили плановые полёты над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей, а также Северного Ледовитого океана. Об этом информирует Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей», — приводит сообщение РИА Новости

Самолёты сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35 ВКС России.

Также экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Ранее стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей

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