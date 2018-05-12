Самолёты Ту-95МС и Ту-142 выполнили полёты на нейтральными водами Арктики
«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей», — приводит сообщение РИА Новости.
Самолёты сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35 ВКС России.
Также экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.
Ранее стало известно, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей