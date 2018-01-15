В Минобороны сообщили о плановом полёте Ту-160 над нейтральными водами Норвежского и Северного морей
В сообщении ведомства, поступившем в распоряжение RT, говорится, что авиационное сопровождение выполняли экипажи истребителей МиГ-31.
«Продолжительность полёта составила более 13 часов», — отметили в Минобороны.
Сообщается, что дозаправка осуществлялась в воздухе.
В ведомстве уточнили, что на отдельных этапах маршрута российские самолёты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.
Отмечается, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Каспийского морей, Тихого океана.
В Минобороны добавили, что все полёты самолётов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.
Ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что подняли истребители Королевских ВВС для перехвата российских самолётов, которые приблизились к воздушному пространству страны. Отмечается, что это не первый подобный перехват самолётов у воздушного пространства Великобритании.
14 декабря в Пентагоне сообщили, что российские и американские самолёты сблизились в небе во время полёта над Сирией.