Лётчики авиации ТОФ начали поиск подлодок условного противника в Приморье

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Экипажи противолодочных самолётов Тихоокеанского флота (ТОФ) Ту-142МЗ и Ил-38 над акваторией Японского моря выполняют задачи по поиску, классификации и слежению за подводными лодками условного противника.

Как передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ, также экипажи самолётов отработали вылеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. 

Кроме того, они выполнили полёт по маршруту, который был проложен над местностью, где нет ориентиров. 

Лётчиками были отработаны действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Ранее в Мурманской области в ходе учений мотострелки при поддержке Су-24 обезвредили условных боевиков.

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