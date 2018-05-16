Лётчики авиации ТОФ начали поиск подлодок условного противника в Приморье
Как передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ, также экипажи самолётов отработали вылеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.
Кроме того, они выполнили полёт по маршруту, который был проложен над местностью, где нет ориентиров.
Лётчиками были отработаны действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Ранее в Мурманской области в ходе учений мотострелки при поддержке Су-24 обезвредили условных боевиков.