В Мурманской области мотострелки при поддержке Су-24 обезвредили условных боевиков

В Мурманской области на полигоне мотострелковая бригада Северного флота при поддержке двух бомбардировщиков Су-24 обезвредила условных террористов. Об этом сообщает газета Минобороны «Красная звезда».

По легенде учений, вдоль государственной границы России были обнаружены группы «террористов», которые, по информации разведки, располагали различными видами вооружения.

Военнослужащие успешно отразили атаки условного противника, применив огневые средства артиллерийских, мотострелковых и танковых подразделений.

При этом бомбардировщики Су-24 нанесли удары по колонне «противника» в отдалённом районе.

Отмечается, что также в рамках учений военнослужащие уничтожили группу террористов на «джихад-мобилях».

В январе 2017 года мотострелки Северного флота провели учения на собачьих и оленьих упряжках.