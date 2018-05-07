Отряд кораблей ТОФ 7 мая начнёт поход в Азиатско-Тихоокеанский регион

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России 7 мая покинет Владивосток и приступит к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

В состав отряда входят большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга».

Поход продлится более двух месяцев. 

«На переходе морем экипажи кораблей в составе отряда отработают задачи по совместному маневрированию, организации связи, противовоздушной и противолодочной обороне», — заявил Воскресенский. 

Также корабельные вертолёты Ка-27 выполнят взлёты и посадки на палубы кораблей, а также проведут тренировки по поиску и спасению на море.

Ранее корабли ТОФ атаковали условных боевых пловцов в ходе учений.

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