Отряд кораблей ТОФ 7 мая начнёт поход в Азиатско-Тихоокеанский регион

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России 7 мая покинет Владивосток и приступит к выполнению задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.

В состав отряда входят большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга».

Поход продлится более двух месяцев.

«На переходе морем экипажи кораблей в составе отряда отработают задачи по совместному маневрированию, организации связи, противовоздушной и противолодочной обороне», — заявил Воскресенский.

Также корабельные вертолёты Ка-27 выполнят взлёты и посадки на палубы кораблей, а также проведут тренировки по поиску и спасению на море.

Ранее корабли ТОФ атаковали условных боевых пловцов в ходе учений.