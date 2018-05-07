Отряд кораблей ТОФ 7 мая начнёт поход в Азиатско-Тихоокеанский регион
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николая Воскресенского.
В состав отряда входят большие противолодочные корабли «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и средний морской танкер «Печенга».
Поход продлится более двух месяцев.
«На переходе морем экипажи кораблей в составе отряда отработают задачи по совместному маневрированию, организации связи, противовоздушной и противолодочной обороне», — заявил Воскресенский.
Также корабельные вертолёты Ка-27 выполнят взлёты и посадки на палубы кораблей, а также проведут тренировки по поиску и спасению на море.
Ранее корабли ТОФ атаковали условных боевых пловцов в ходе учений.