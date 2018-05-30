Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний»
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«Саратовской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров, которые ранее приобрели билеты на рейсы авиакомпании ОАО «Саратовские авиалинии», в связи с отменой перевозчиком всех авиарейсов», — заявили в ведомстве.
Прокуратура организовала работу горячей линии. Также ведомство принимает организационные меры по защите прав работников АО «Саратовские авиалинии».
«Саратовским транспортным прокурором генеральному директору общества объявлено предостережение», — говорится в сообщении.
Ранее Минтранс заявил об аннулировании сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний».
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года.
17 мая «Саратовские авиалинии» допустили своё возможное закрытие с 31 мая в связи с требованием Росавиации.