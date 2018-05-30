Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний»

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Саратовская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии» в связи с отменой всех авиарейсов. Об этом информирует Южная транспортная прокуратура.
Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний»
  • © РИА Новости

«Саратовской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения прав пассажиров, которые ранее приобрели билеты на рейсы авиакомпании ОАО «Саратовские авиалинии», в связи с отменой перевозчиком всех авиарейсов», — заявили в ведомстве.

Прокуратура организовала работу горячей линии. Также ведомство принимает организационные меры по защите прав работников АО «Саратовские авиалинии».

«Саратовским транспортным прокурором генеральному директору общества объявлено предостережение», — говорится в сообщении.

Ранее Минтранс заявил об аннулировании сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний».

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года.

17 мая «Саратовские авиалинии» допустили своё возможное закрытие с 31 мая в связи с требованием Росавиации. 

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