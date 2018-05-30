Минтранс: сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован

Минтранс России сообщил, что сертификат эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» аннулирован в среду, 30 мая. Об этом сказано на сайте ведомства.

«30 мая 2018 года у авиакомпании аннулирован сертификат эксплуатанта», — говорится в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что авиаперевозчик продемонстрировал формальный подход к устранению нарушений, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

Отмечается, что ведомство работает над организацией вывоза пассажиров «Саратовских авиалиний».

«Ведётся работа по организации дополнительных рейсов для осуществления перевозок пассажиров «Саратовских авиалиний» до пунктов назначения», — говорится в сообщении.

Ранее авиакомпания объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая.

17 мая «Саратовские авиалинии» допустили своё возможное закрытие в связи с требованием Росавиации.