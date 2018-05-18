«Саратовские авиалинии» заявили об устранении всех замечаний
- Reuters
Об этом сообщается на сайте компании.
«Со своей стороны «Саратовские авиалинии» приняли все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Федерального агентства воздушного транспорта. Все несоответствия были устранены, отчёты были приняты Росавиацией и её подразделениями», — говорится в сообщении.
Накануне авиакомпания объявила о возможном закрытии с 31 мая в связи с требованием Росавиации.
Ранее в «Саратовских авиалиниях» также заявили, что не исключают закрытия аэропорта в случае ликвидации компании.