«Саратовские авиалинии» заявили об устранении всех замечаний

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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» заявила, что устранила все нарушения, которые были выявлены в ходе проверки Росавиацией.
«Саратовские авиалинии» заявили об устранении всех замечаний
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте компании.

«Со своей стороны «Саратовские авиалинии» приняли все меры по исправлению в установленный срок всех замечаний Федерального агентства воздушного транспорта. Все несоответствия были устранены, отчёты были приняты Росавиацией и её подразделениями», — говорится в сообщении.

Накануне авиакомпания объявила о возможном закрытии с 31 мая в связи с требованием Росавиации. 

Ранее в «Саратовских авиалиниях» также заявили, что не исключают закрытия аэропорта в случае ликвидации компании.

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