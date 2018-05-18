В «Саратовских авиалиниях» не исключают закрытия аэропорта в случае ликвидации компании

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Первый заместитель генерального директора «Саратовских авиалиний» Михаил Герасименко заявил о возможном закрытии аэропорта в случае прекращения работы авиакомпании.
В «Саратовских авиалиниях» не исключают закрытия аэропорта в случае ликвидации компании
  • Reuters

«В случае закрытия компании... у предприятия не будет денежных средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт», — цитирует ТАСС Герасименко.

Ранее «Саратовские авиалинии» объявили о возможном закрытии авиакомпании с 31 мая в связи с требованием Росавиации. 

В апреле Росавиация приняла решение продлить срок ограничения на полёты для авиакомпании.

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