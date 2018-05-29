«Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая

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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявила об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая
  • © Global Look Press

Отмечается, что Росавиация приказом от 25 апреля ввела ограничение на срок действия сертификата эксплуатанта компании до 30 мая 2018 года.

«Никаких официальных итогов, решений от ведомства регулятора в адрес АО «Саратовские авиалинии» не поступало. В связи с этим авиакомпания «Саратовские авиалинии» объявляет об отмене всех авиарейсов с 30 мая 2018 года», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что авиакомпания возобновила продажи билетов по внутренним направлениям.

17 мая «Саратовские авиалинии» допустили своё возможное закрытие с 31 мая в связи с требованием Росавиации. 

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