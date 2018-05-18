«Саратовские авиалинии» приняли решение о возобновлении продажи авиабилетов

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» сообщила о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям.

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России», — указывается в заявлении.

Вместе с этим указывается, что руководством авиакомпании было принято решение сократить наполовину количество чартерных рейсов международных направлений с 1 по 30 июня.

Ранее авиакомпания объявила о возможности своего закрытия с 31 мая по требованию Росавиации.

Позднее стало известно, что ей удалось устранить все нарушения, которые были выявлены в ходе проверки российским ведомством.