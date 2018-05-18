«Саратовские авиалинии» приняли решение о возобновлении продажи авиабилетов

Короткая ссылка
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» сообщила о возобновлении продажи авиабилетов по внутренним направлениям.
«Саратовские авиалинии» приняли решение о возобновлении продажи авиабилетов
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте авиакомпании.

«АО «Саратовские авиалинии» возобновляет продажи авиабилетов по внутренним направлениям на территории России», — указывается в заявлении.

Вместе с этим указывается, что руководством авиакомпании было принято решение сократить наполовину количество чартерных рейсов международных направлений с 1 по 30 июня.

Ранее авиакомпания объявила о возможности своего закрытия с 31 мая по требованию Росавиации.

Позднее стало известно, что ей удалось устранить все нарушения, которые были выявлены в ходе проверки российским ведомством.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных