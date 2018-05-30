Матвиенко заявила, что Россия окажет поддержку семье убитого в Киеве Бабченко

Россия окажет поддержку семье российского журналиста Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

Как передаёт РИА Новости, она выразила соболезнования семье Бабченко в связи с произошедшим.

По словам Матвиенко, «каких бы политических взглядов Бабченко ни придерживался, он воевал за Россию».

«Остались шестеро детей, несовершеннолетние, и, конечно, Россия окажет семье помощь и поддержку», — сказала спикер Совета Федерации.

Ранее Союз журналистов Украины попросил президента страны Петра Порошенко взять под опеку детей Бабченко.

Журналист Аркадий Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома в Киеве.