Матвиенко заявила, что Россия окажет поддержку семье убитого в Киеве Бабченко
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, она выразила соболезнования семье Бабченко в связи с произошедшим.
По словам Матвиенко, «каких бы политических взглядов Бабченко ни придерживался, он воевал за Россию».
«Остались шестеро детей, несовершеннолетние, и, конечно, Россия окажет семье помощь и поддержку», — сказала спикер Совета Федерации.
Ранее Союз журналистов Украины попросил президента страны Петра Порошенко взять под опеку детей Бабченко.
Журналист Аркадий Бабченко был убит 29 мая в подъезде своего дома в Киеве.