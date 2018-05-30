Союз журналистов Украины попросил Порошенко взять под опеку детей журналиста Бабченко

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал президента страны Петра Порошенко взять под опеку детей российского журналиста Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве 29 мая.

Об этом в своём Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов Украины призывает президента Украины взять под опеку детей Аркадия Бабченко — назначить им государственные стипендии», — заявил Томиленко.

В частности он призвал назначить стипендии в соответствии с указом президента Украины о социальной защите детей журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Ранее в Союзе журналистов России назвали политическим преступлением убийство Бабченко.

Бабченко был застрелен 29 мая в подъезде своего дома в Киеве.