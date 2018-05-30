Союз журналистов Украины попросил Порошенко взять под опеку детей журналиста Бабченко
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Об этом в своём Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.
«Национальный союз журналистов Украины призывает президента Украины взять под опеку детей Аркадия Бабченко — назначить им государственные стипендии», — заявил Томиленко.
В частности он призвал назначить стипендии в соответствии с указом президента Украины о социальной защите детей журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.
Ранее в Союзе журналистов России назвали политическим преступлением убийство Бабченко.
Бабченко был застрелен 29 мая в подъезде своего дома в Киеве.