Союз журналистов Украины попросил Порошенко взять под опеку детей журналиста Бабченко

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Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал президента страны Петра Порошенко взять под опеку детей российского журналиста Аркадия Бабченко, который был убит в Киеве 29 мая.
Союз журналистов Украины попросил Порошенко взять под опеку детей журналиста Бабченко
  • © facebook.com/babchenkoa
  • globallookpress.com

Об этом в своём Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов Украины призывает президента Украины взять под опеку детей Аркадия Бабченко — назначить им государственные стипендии», — заявил Томиленко.

В частности он призвал назначить стипендии в соответствии с указом президента Украины о социальной защите детей журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

Ранее в Союзе журналистов России  назвали политическим преступлением убийство Бабченко.

Бабченко был застрелен 29 мая в подъезде своего дома в Киеве.

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