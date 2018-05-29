Эксперт прокомментировал назначение Александра Моора врио губернатора Тюменской области

Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал RT назначение временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области мэра Тюмени Александра Моора.

«Это ожидаемое, очень перспективное и справедливое назначение, если мы посмотрим на многие кадровые изменения за последнее время: это и назначение врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, также глава Нижнего Тагила Сергей Носов стал и. о. губернатора Магаданской области. Система кадрового подхода понятна, принимаются во внимание навыки, способности, учитывается, где и как человек работал. Это очень позитивный подход», — отметил Данилин.

Эксперт добавил, что у Моора большой опыт работы в разных сферах, который позволит ему максимально эффективно исполнять новые обязанности.

«Моор в своей карьере успел поработать и в корпоративном секторе — в банках, и в исполнительной власти, он был вице-губернатором, был специалистом по финансам — опыт очень хороший. Последнее время этот опыт применялся на благо жителей Тюмени. Теперь у него более широкий круг обязанностей», — заключил Данилин.

Ранее российский президент Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области Александра Моора.