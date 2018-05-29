Эксперт прокомментировал назначение Александра Моора врио губернатора Тюменской области

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Анастасия Румянцева
Директор Центра политического анализа Павел Данилин прокомментировал RT назначение временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области мэра Тюмени Александра Моора.
Эксперт прокомментировал назначение Александра Моора врио губернатора Тюменской области
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Это ожидаемое, очень перспективное и справедливое назначение, если мы посмотрим на многие кадровые изменения за последнее время: это и назначение врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, также глава Нижнего Тагила Сергей Носов стал и. о. губернатора Магаданской области. Система кадрового подхода понятна, принимаются во внимание навыки, способности, учитывается, где и как человек работал. Это очень позитивный подход», — отметил Данилин.

Эксперт добавил, что у Моора большой опыт работы в разных сферах, который позволит ему максимально эффективно исполнять новые обязанности.

«Моор в своей карьере успел поработать и в корпоративном секторе — в банках, и в исполнительной власти, он был вице-губернатором, был специалистом по финансам — опыт очень хороший. Последнее время этот опыт применялся на благо жителей Тюмени. Теперь у него более широкий круг обязанностей», — заключил Данилин.

Ранее российский президент Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

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