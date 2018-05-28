Эксперт прокомментировал отставку губернатора Магаданской области

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Анна Лушникова
Член правления Российской ассоциации политических консультантов политолог Андрей Колядин в разговоре с RT прокомментировал принятую президентом России Владимиром Путиным досрочную отставку губернатора Магаданской области Владимира Печёного.
Эксперт прокомментировал отставку губернатора Магаданской области
  • © РИА Новости

«В Магадане не было никаких претензий к губернатору, это отставка в силу возраста. Он устойчивый, не старался выпятить себя и оказаться на верхних строчках рейтинга, но и не падал на нижние строчки», — сказал Колядин.

Также эксперт поделился мнением о Сергее Носове, назначенном на место временно исполняющего обязанности губернатора.

«Он очень интересный человек, связан с большим бизнесом, активно участвовал в государственной деятельности. Принимал участие в выборах в думу Свердловской области, был вице-губернатором. В своё время конкурировал за пост руководителя Свердловской области... Магаданской области с ним повезло», —подытожил он.

28 мая стало известно, что Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печёного.

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