Путин назначил врио губернатора Тюменской области Александра Моора
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- РИА Новости
Об этом говорится на сайте Кремля.
«Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области», — отмечается в сообщении.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
28 мая стало известно, что губернатор Магаданской области Владимир Печёный и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов ушли в отставку. Временно исполняющими их обязанности назначены глава Нижнего Тагила Сергей Носов и мэр Якутска Айсен Николаев соответственно.