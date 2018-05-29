Путин назначил врио губернатора Тюменской области Александра Моора

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Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области мэра Тюмени Александра Моора.
Путин назначил врио губернатора Тюменской области Александра Моора
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области», — отмечается в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

28 мая стало известно, что губернатор Магаданской области Владимир Печёный и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов ушли в отставку. Временно исполняющими их обязанности назначены глава Нижнего Тагила Сергей Носов и мэр Якутска Айсен Николаев соответственно.

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