Путин назначил врио губернатора Тюменской области Александра Моора

Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области мэра Тюмени Александра Моора.

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области», — отмечается в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

28 мая стало известно, что губернатор Магаданской области Владимир Печёный и глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов ушли в отставку. Временно исполняющими их обязанности назначены глава Нижнего Тагила Сергей Носов и мэр Якутска Айсен Николаев соответственно.