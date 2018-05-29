Бывший губернатор Магаданской области прокомментировал свою отставку

Бывший губернатор Магаданской области Владимир Печёный прокомментировал свою отставку.

«Готов я с открытыми глазами и чистым сердцем смотреть в глаза большинству жителей Магаданской области. Понимаю, что не всё получалось, что есть, наверное, кто-то, кто недоволен, и кому-то что-то не удалось решить. Это и невозможно», — цитирует его РИА Новости.

Печёный добавил, что «искренне хотел сделать лучше» и ему не стыдно за выполненную на посту губернатора работу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку Печёного.