Осуждённые в Приморском крае впервые сдадут ЕГЭ

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Осуждённые в Приморском крае в 2018 году впервые сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ФСИН России по региону.

«В этом году к экзаменам готовятся 333 осуждённых. Также впервые в учреждениях УИС Приморья 65 выпускников пройдут тестирование Единого государственного экзамена. До этого ученики сдавали экзамены традиционным способом — по билетам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что осуждённые будут сдавать два обязательных экзамена — русский язык и математику.

Также им предстоит сдать один из экзаменов по выбору: биологию, историю, обществознание или литературу. 

«В день освобождения из исправительных учреждений граждане получат аттестаты государственного образца без указания места обучения», — заключили в ведомстве.

Ранее издание «Аргументы неделi» писало, что китайский язык вошёл в систему ЕГЭ.

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