Осуждённые в Приморском крае впервые сдадут ЕГЭ
«В этом году к экзаменам готовятся 333 осуждённых. Также впервые в учреждениях УИС Приморья 65 выпускников пройдут тестирование Единого государственного экзамена. До этого ученики сдавали экзамены традиционным способом — по билетам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что осуждённые будут сдавать два обязательных экзамена — русский язык и математику.
Также им предстоит сдать один из экзаменов по выбору: биологию, историю, обществознание или литературу.
«В день освобождения из исправительных учреждений граждане получат аттестаты государственного образца без указания места обучения», — заключили в ведомстве.
Ранее издание «Аргументы неделi» писало, что китайский язык вошёл в систему ЕГЭ.