Около 72 тысяч полицейских обеспечивают порядок на последних звонках в школах России

Около 72 тысяч сотрудников полиции обеспечивают общественный порядок на мероприятиях, посвящённых выпускникам 2018 года, сообщили в МВД России.

«Сотрудниками МВД России обеспечивается общественный порядок на всех праздничных мероприятиях, в охране задействовано около 72 тысяч сотрудников полиции, более 13 тысяч представителей общественных организаций правоохранительной направленности», — приводит пресс-служба ведомства слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Она отметила, что последние звонки «прозвенели уже почти для 1,7 млн учеников в более чем 37 тысячах образовательных организаций».

«Преступлений и правонарушений не зарегистрировано. В настоящее время в стране празднования, посвященные прощанию выпускников со школой, продолжаются. Завершатся они 31 мая», — отметила Волк.

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