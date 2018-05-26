Около 72 тысяч полицейских обеспечивают порядок на последних звонках в школах России

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Около 72 тысяч сотрудников полиции обеспечивают общественный порядок на мероприятиях, посвящённых выпускникам 2018 года, сообщили в МВД России.
Около 72 тысяч полицейских обеспечивают порядок на последних звонках в школах России
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Сотрудниками МВД России обеспечивается общественный порядок на всех праздничных мероприятиях, в охране задействовано около 72 тысяч сотрудников полиции, более 13 тысяч представителей общественных организаций правоохранительной направленности», — приводит пресс-служба ведомства слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Она отметила, что последние звонки «прозвенели уже почти для 1,7 млн учеников в более чем 37 тысячах образовательных организаций».

«Преступлений и правонарушений не зарегистрировано. В настоящее время в стране празднования, посвященные прощанию выпускников со школой, продолжаются. Завершатся они 31 мая», — отметила Волк.

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