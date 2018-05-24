В Рособрнадзоре рассказали о грядущем этапе сдачи ЕГЭ

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с газетой «Известия» рассказал о грядущем основном этапе сдачи Единого государственного экзамена.

«Одно из главных нововведений — внедрение технологий печати экзаменационных материалов в каждом пункте проведения экзамена», — заявил он.

По его словам, это не только усиливает информационную безопасность, но и серьёзно удешевляет процедуру.

Как напомнил чиновник, раньше нужно было доставлять около 5 млн конвертов, а это тонны бумаги. Теперь в пункт проведения ЕГЭ уходит цифровой диск или флешка.

«Вес доставки изменился в разы, в отличие от конвертов, эти материалы вскрыть невозможно — их содержимое зашифровано. Стоимость доставки снизилась в этом году на 80%», — отметил Музаев.

Он добавил, что с 2019 года, когда материалы станут передаваться по защищённым каналам связи, это будет стоить «0 рублей 0 копеек».

Кроме того, замглавы Рособрнадзора рассказал о сканировании выполненных работ.

«Время сканирования мы отслеживаем. Если видим какие-то серьёзные задержки, у нас могут возникнуть вопросы, почему процесс идёт так долго, и мы связываемся с организаторами», — пояснил он.

Ранее Nation News сообщало, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.