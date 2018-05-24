В Рособрнадзоре рассказали о системе контроля за участниками ЕГЭ

Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с газетой «Известия» рассказал о системе контроля за участниками Единого государственного экзамена.

«В целом за последние несколько лет число участников ЕГЭ, которые были удалены из аудиторий за телефоны и шпаргалки, уменьшилось на треть, в 2017 году было около 1 тыс. таких случаев», — сообщил он.

Как отметил Музаев, рамки металлоискателей и видеонаблюдение — профилактические меры.

Кроме того, чиновник заявил, что есть технология, помогающая выявить необъективные результаты в пункте проведения экзамена.

«Всех секретов раскрывать не хотел бы, но могу сказать, что она позволяет нам увидеть малейшие искажения в статистических данных ЕГЭ. И это позволяет нам вычислить нарушения», — пояснил он.

По его словам, эта же технология способна определить слабые места и региональной системы образования, и отдельно взятого учителя, а также оказать им методическую поддержку.

В перспективе программы смогут анализировать результаты школьника за весь период его обучения, и эти данные заменят портфолио.

«Если человек с 4-го класса получал двойки, а тут вдруг в 11-м классе получил 100 баллов, система сразу укажет на несоответствие. Когда эти технологии будут созданы и внедрены, нам уже не нужны будут никакие металлоискатели, рамки и камеры», — добавил Музаев.

Ранее издание «Аргументы неделi» писало, что китайский язык вошёл в систему ЕГЭ.