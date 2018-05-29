СМИ назвали наиболее часто продаваемые в России товары

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Стало известно, какие товары стали наиболее продаваемыми в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».

Отмечается, что в первую пятёрку вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, табачные изделия и крепкий алкоголь.

Также в список наиболее популярных товаров попали пиво, молочные продукты, кондитерские изделия, соки и нектары.  

«Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление», — рассказал руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.

По его словам подобную тенденцию можно объяснить тем, что темп жизни россиян значительно ускорился. Это, по его мнению, сказалось и на снижении количества свободного времени.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала о рисках покупки кондитерских изделий в интернете.

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