СМИ назвали наиболее часто продаваемые в России товары
Отмечается, что в первую пятёрку вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарства, табачные изделия и крепкий алкоголь.
Также в список наиболее популярных товаров попали пиво, молочные продукты, кондитерские изделия, соки и нектары.
«Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в фокусе их внимания — еда, готовая к употреблению или не требующая много времени на приготовление», — рассказал руководитель коммерческого департамента «Такском» Константин Головкин.
По его словам подобную тенденцию можно объяснить тем, что темп жизни россиян значительно ускорился. Это, по его мнению, сказалось и на снижении количества свободного времени.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщала о рисках покупки кондитерских изделий в интернете.