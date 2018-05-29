Директор ИМЭМО рассказал о характере отношений России и США

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Директор Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО) Фёдор Войтоловский в интервью газете «Известия» рассказал о характере отношений России и Соединённых Штатов.

«Это не холодная война, а глубокий кризис отношений на межгосударственном уровне. Одним из важнейших элементов холодной войны было идеологическое противостояние. Сейчас у нас есть конкуренция за сферы влияния, есть использование силовых невоенных средств — санкций и не только», — объяснил он.

По словам Войтоловского, США пытаются противостоять деятельности России в тех сферах, которые имеют глобальное значение, а также ограничить потенциал её развития.

Он также добавил, что это тот тип конкурентной борьбы, который не обусловлен идеологическими факторами, что, в свою очередь, позволяет говорить о том, что речи о так называемой холодной войне между сторонами не идёт.

«В Стратегии национальной обороны (США. — RT) Россия названа в качестве противника, но военным противник нужен всегда...Это связано с объективными задачами, которые всегда стоят перед военными, с их финансово-экономическими целями», — заключил Войтоловский.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что американский лидер Дональд Трамп не любит никого больше, чем президента России Владимира Путина. 

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