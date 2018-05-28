В Ингушетии прокомментировали решение муфтията отстранить Евкурова

Заявления представителей муфтията Ингушетии об отрешении от мусульманской общины главы республики Юнус-Бека Евкурова из-за того, что он якобы дискриминирует духовенство, носят провокационный характер. Об этом сообщила пресс-служба руководителя региона.

«Последние действия некоторых представителей бывшего муфтията Ингушетии в священный месяц Рамадан свидетельствуют об их стремлении подорвать стабильность в регионе», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «все заявления основываются на частных оценках и носят провокационный характер».

В сообщении говорится, что легитимность и компетентность данной общественной организации «давно вышли за рамки закона».

В пресс-службе заявили, что муфтият должен был стать эффективным помощником в борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом, но вместо этого некоторые его члены «занимаются попытками внести смуту и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию».

28 мая стало известно, что Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии принял решение об отрешении от мусульманской общины главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Ранее Евкуров прокомментировал нападение боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном, назвав его подлым. Он отметил необходимость «быть более сплочёнными в борьбе с терроризмом».

Нападение было совершено 19 мая. В результате произошедшего погибли трое человек, в том числе двое сотрудников полиции. Ещё двое пострадали.