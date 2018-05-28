В Ингушетии прокомментировали решение муфтията отстранить Евкурова
- Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. © Евгений Биятов
- РИА Новости
«Последние действия некоторых представителей бывшего муфтията Ингушетии в священный месяц Рамадан свидетельствуют об их стремлении подорвать стабильность в регионе», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «все заявления основываются на частных оценках и носят провокационный характер».
В сообщении говорится, что легитимность и компетентность данной общественной организации «давно вышли за рамки закона».
В пресс-службе заявили, что муфтият должен был стать эффективным помощником в борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом, но вместо этого некоторые его члены «занимаются попытками внести смуту и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию».
28 мая стало известно, что Духовный центр мусульман (ДЦМ) Ингушетии принял решение об отрешении от мусульманской общины главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Ранее Евкуров прокомментировал нападение боевиков на храм Архангела Михаила в Грозном, назвав его подлым. Он отметил необходимость «быть более сплочёнными в борьбе с терроризмом».
Нападение было совершено 19 мая. В результате произошедшего погибли трое человек, в том числе двое сотрудников полиции. Ещё двое пострадали.