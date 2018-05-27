Главком ВМФ России заявил о планах поддерживать состав группировки в Средиземном море

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Главнокомандующий Военно-морского флота России Владимир Королёв заявил, что численный состав группировки ВМФ в Средиземном море будет поддерживаться на эффективном уровне. Об этом информирует РИА Новости.
Главком ВМФ России заявил о планах поддерживать состав группировки в Средиземном море
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«ВМФ будет поддерживать численный состав группировки в Средиземном море, который будет эффективным и сбалансированным», — отметил он. 

Королёв добавил, что численность группировки «может гибко меняться в зависимости от поставленных задач». В её составе несут службу по принципу постоянной ротации корабли всех флотов. 

«Корабли группировки в Средиземном море проводят регулярные учения в составе корабельных поисково-ударных групп в составе тактических групп», — сказал главком ВМФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли ВМФ с ракетами «Калибр» продолжат нести постоянное дежурство в Средиземноморье.

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