Главком ВМФ России заявил о планах поддерживать состав группировки в Средиземном море
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«ВМФ будет поддерживать численный состав группировки в Средиземном море, который будет эффективным и сбалансированным», — отметил он.
Королёв добавил, что численность группировки «может гибко меняться в зависимости от поставленных задач». В её составе несут службу по принципу постоянной ротации корабли всех флотов.
«Корабли группировки в Средиземном море проводят регулярные учения в составе корабельных поисково-ударных групп в составе тактических групп», — сказал главком ВМФ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли ВМФ с ракетами «Калибр» продолжат нести постоянное дежурство в Средиземноморье.