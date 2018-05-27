СК назвал возможные причины крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области
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«Основные версии — ошибка пилотирования и техническая неисправность», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с гибелью пилота изъяты документы и образцы топлива.
В настоящее время следователи опрашивают владельца самолёта.
Ранее сообщалось, что в результате крушения самолёта в Рязанской области погиб пилот.
Также RIA56 передавал, что власти Оренбургской области рассказали о выплатах родственникам жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.