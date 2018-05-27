СК назвал возможные причины крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области

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В Следственном комитете России назвали возможные причины крушения легкомоторного самолёта «Бекас» в Рязанской области. Об этом ведомство сообщило в мессенджере «ТамТам».
СК назвал возможные причины крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области
  • © Канал «Следком» ТамТам

«Основные версии — ошибка пилотирования и техническая неисправность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с гибелью пилота изъяты документы и образцы топлива.

В настоящее время следователи опрашивают владельца самолёта.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолёта в Рязанской области погиб пилот

Также RIA56 передавал, что власти Оренбургской области рассказали о выплатах родственникам жертв крушения самолёта Ан-148 в Подмосковье.

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